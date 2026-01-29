Пожаловавшийся на угрозы от «крыши» российский военкор раскрыл новые детали случившегося

Военкор Сапоньков рассказал об угрозах от «сотрудника ФСБ» из-за сборки дронов

Занимающийся помощью бойцам специальной военной операции (СВО) военкор Роман Сапоньков, ранее рассказавший об угрозах от «крыши», раскрыл новые детали произошедшего. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам журналиста, с волонтерами на связь вышел человек, представившийся Антоном Фещенко, сотрудником ФСБ и Департамента военной контрразведки (ДВКР). Затем он начал угрожать военкору и его деятельности проверками.

«В разговоре (под запись) "подполковник ФСБ и ДВКР" Фещенко Антон Павлович признался, что они выгоняют нашу лабораторию, потому что боятся, что прилетит украинский дрон и взорвет их имущество. Также Фещенко в разговоре сказал, что уже написал заявление в ФСБ, чтобы нас проверили (вот такой вот полковник ФСБ И ДВКР, который пишет заявления на волонтеров)», — пишет Сапоньков.

Военкор подчеркнул, что в своем блоге не упоминал района местоположения его лаборатории по сборке дронов.

Сапоньков ранее рассказывал, что ему поступили угрозы со стороны «крыши». По его словам, владельцы помещения решили перестать сдавать помещение в аренду и потребовали выселения волонтеров в течение месяца. Военкор подчеркнул, что в поставленные сроки для него невозможно перезапустить производство на новом месте.