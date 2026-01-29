Назван способ выселить упрямого собственника после продажи жилья

Юрист Гитинов: За отказ передать квартиру с продавца можно потребовать неустойку

«Эффект Долиной» посеял страх среди покупателей вторичного жилья в России. Как выселить собственника после продажи объекта, если он отказывается, агентству РИА Новости объяснили юристы.

Порядок передачи жилья после продажи определяет статья 556 Гражданского кодекса РФ. Акт приема-передачи (иногда им выступает и договор купли-продажи, если в нем это прописано) обязательно содержит пункт с конкретной датой передачи квартиры. Чаще всего в документе отмечается, что передача должна осуществляться в течение 7-10 дней после регистрации права собственности. С момента регистрации, как отметила юрист Екатерина Свинко, бывший собственник становится лицом, незаконно занимающим чужое имущество. В передаточном акте необходимо прописать, что по истечении данного срока продавец не должен создавать препятствий покупателю для переезда, подчеркнула юрист Nasonov&Partners Елизавета Лукина. Некоторые покупатели предпочитают регистрировать право собственности после фактической передачи квартиры, однако такой вариант гораздо рискованнее.

В акте приема-передачи важно указать, какое имущество остается в квартире, какие дефекты у него имеются, какие лица ответственны за их устранение и в какие сроки. К документу рекомендуется приложить фотографии и видеозаписи. В акте, кроме того, стоит прописать, оплачены ли все коммунальные платежи, и зафиксировать текущие показания приборов учета.

За каждый день просрочки передачи ключей покупатель вправе потребовать неустойку — данный пункт таким же образом необходимо внести в договор, посоветовал руководитель практики разрешения споров с государственными органами «Де-юре» Рашид Гитинов. Сумма может составлять, к примеру, 0,5-1 процент от стоимости квартиры.

Если продавец затягивает с вручением ключей, юрисконсульт юридического центра отделения «На Николоямской» агентства недвижимости «Миэль» Анастасия Захарова рекомендует начать с заказного письма с уведомлением или телеграммы с предложением согласовать дату передачи жилья. В дальнейшем письменное уведомление можно будет использовать в суде в качестве доказательства. До конфликтного сценария со вскрытием квартиры доводить не нужно. Порой новый собственник взламывал замки, а затем отправлялся в отдел полиции, где на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Переговоры — более приемлемый вариант, настаивают эксперты.

В конце концов можно подать иск в суд о выселении. Для этого понадобятся видео- и фотодоказательства отсутствия доступа в помещение: можно продемонстрировать невозможность использования ключей, наличие в квартире вещей предыдущего собственника, переписку в мессенджере. На практике суд чаще всего встает на сторону покупателя. Если продавец продолжает держать оборону, можно обратиться к судебным приставам. Все мероприятия, требуемые для принудительного выселения, проводятся за счет бывшего собственника.

Ранее юристы предположили, сколько Ларисе Долиной придется заплатить за привлечение приставов к выселению. Сумма исполнительского сбора в случае артистки может составлять 7,84 миллиона рублей.