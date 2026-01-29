«Радиостанция Судного дня» передала три слова за десять минут

Радио УВБ-76 передало редкое двойное сообщение со словами дернолорд и паяние

Радиостанция УВБ-76 за десять минут передала два сообщения, в том числе редчайшую двойную шифровку, состоящую из двух слов вместо одного. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня начало вещание в 11:57 по московскому времени. В первой передаче содержалось слово «стояк».

Спустя десять минут, в 12:07 по московскому времени, в эфире УВБ-76 прозвучало второе сообщение. Оно содержало слова «дернолорд» и «паяние».

НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037

НЖТИ 18887 ДЕРНОЛОРД 6495 6880 ПАЯНИЕ 6397 2775

Ни одно из слов, упомянутых в этих сообщениях, не встречалось в прошлых передачах радиостанции.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.