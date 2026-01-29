Реклама

Раскрыты условия безопасности Зеленского при переговорах в Москве

Депутат Журова: Россия готова обеспечить безопасность Зеленского в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия готова обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому полную безопасность в случае, если он решится приехать на переговоры в Москву, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также предположила, что гарантии безопасности лидеров стран могут быть указаны в соглашении о мирном урегулировании.

«Конечно, Россия обеспечит безопасность Зеленского, если он приедет. Это даже не обсуждается. Вряд ли можно предположить какие-то некорректные шаги с нашей стороны, — сказала политик. — К тому же, если это произойдет, то явно после того, когда все ударят по рукам, и то, что никто никого не будет арестовывать, тоже пропишут в мирном соглашении».

Журова объяснила, что мирное урегулирование в принципе предполагает «обнуление» ряда претензий сторон и преследований. Украина, как она подчеркнула, тоже должна будет снять ряд ограничений с российских политиков.

«Это просто так не озвучивается, но сейчас ведь многие вещи будут обнуляться. Понятно, что без гарантий безопасности никто никуда не поедет. И мы переживаем за нашего президента ровно по той же причине», — добавила депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неуместными рассуждения о возможной встрече Владимира Путина с Зеленским в любом другом месте, кроме Москвы. Он добавил, что пока украинский лидер никак не отреагировал на повторное приглашение в Москву.

