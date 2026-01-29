Реклама

Развенчан популярный миф о вреде потребления говядины

Ежедневное потребление говядины не повышает риск диабета 2 типа
Екатерина Графская
Ежедневное включение говядины в рацион не ухудшает показатели, связанные с риском развития диабета 2-го типа. К такому выводу пришли исследователи по итогам рандомизированного клинического исследования с участием взрослых с предиабетом. Результаты опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

В исследовании приняли участие 24 человека с избыточной массой тела и предиабетом. В течение двух месяцев участники поочередно придерживались двух вариантов питания: с ежедневным употреблением 170-200 граммов говядины или с аналогичным количеством блюд из птицы. Каждый этап длился 28 дней. Между двумя этапами эксперимента был предусмотрен «период вымывания» — время, в течение которого участники возвращались к обычному питанию. Это позволяло снизить влияние предыдущей диеты на организм и корректно сравнить результаты двух рационов.

Анализ показал, что регулярное употребление говядины не влияло на чувствительность к инсулину, функцию β-клеток поджелудочной железы, уровень глюкозы в крови и маркеры воспаления. Все ключевые кардиометаболические показатели оставались сопоставимыми с теми, что наблюдались при рационе с птицей.

Авторы отмечают, что при включении в сбалансированное питание необработанная говядина не ухудшает метаболический профиль людей с повышенным риском диабета. По их мнению, результаты дополняют данные о том, что решающую роль играет общий характер рациона, а не исключение отдельных продуктов.

Ранее ученые выяснили, что отказ от сливочного масла не всегда снижает риск проблем с сердцем.

