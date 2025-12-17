Реклама

00:31, 17 декабря 2025Наука и техника

Развеян популярный миф о вреде сливочного масла

AIM: Отказ от сливочного масла не всегда снижает риск проблем с сердцем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Delovely Pics / Shutterstock / Fotodom  

Снижение потребления насыщенных жиров связано с уменьшением смертности и риска сердечно-сосудистых заболеваний, но этот эффект проявляется главным образом у людей с высоким сердечно-сосудистым риском. К такому выводу пришли авторы систематического обзора 17 рандомизированных клинических исследований, опубликованного в Annals of Internal Medicine (AIM).

Ученые проанализировали данные 66 337 участников, за которыми наблюдали не менее двух лет. В работах сравнивали либо снижение доли насыщенных жиров в рационе, либо их замену другими источниками энергии. В целом снижение насыщенных жиров приводило к снижению общего холестерина и уровня липопротеинов низкой плотности, однако клинически значимый эффект зависел от исходного риска пациентов.

У людей из группы высокого риска снижение насыщенных жиров было связано с уменьшением общей и сердечно-сосудистой смертности, а также с меньшим числом инфарктов и инсультов. Наиболее выраженный эффект наблюдался, когда насыщенные жиры заменяли полиненасыщенными, а не просто сокращали их количество.

Насыщенные жиры содержатся, в частности, в сливочном масле, жирных молочных продуктах, красном мясе и колбасах, тогда как полиненасыщенные — в растительных маслах, орехах, семенах и жирной рыбе. Замена одних жиров другими, как показал анализ, давала больший защитный эффект, чем простое снижение калорийности рациона.

При этом у людей с низким и средним риском сердечно-сосудистых заболеваний ограничение насыщенных жиров в течение примерно пяти лет не сопровождалось снижением числа инфарктов, инсультов или смертей, несмотря на улучшение липидного профиля крови. Авторы отмечают, что такие результаты указывают на необходимость более персонализированных диетических рекомендаций с учетом индивидуального уровня риска.

Ранее стало известно, что регулярное потребление чая, кофе, ягод, орехов, цельных зерен и оливкового масла связано с более низким долгосрочным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

