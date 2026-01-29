Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:38, 29 января 2026Культура

Рэпер P.Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака

NYP: Рэпер P.Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Шон Комбс

Шон Комбс. Фото: Phil McCarten / Reuters

Рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) намекнул на причастность к убийству американского рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на материалы судебного дела.

Согласно иску, поданному на этой неделе, Комбс угрожал одной из жертв насилия смертью, намекая на свою причастность к убийству Тупака. «Лучше никому об этом не говори», — сказал музыкант после нападения, говорится в судебном иске.

Ранее сообщалось, что предполагаемый киллер, экс-участник преступной банды «Крипс» Дуэйн «Кефф Ди» Дэвис назвал американского музыканта и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy или Puff Daddy, заказчиком убийства Тупака.

Семья Тупака Шакура также заподозрила P. Diddy в причастности к расправе над ним. По данным СМИ, музыкант долго отрицал какой-либо факт причастности к преступлению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Финский политик призвал Киев отказаться от милитаризации

    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

    Солдат ВСУ заставляли платить за доставку еды на позиции

    Норвежский профессор заявил о желании Европы продолжить конфликт на Украине

    В МИД оценили слова генсека ООН о самоопределении народа Крыма и Донбасса

    Рэпер P.Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака

    Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов из-за холодов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok