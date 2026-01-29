NYP: Рэпер P.Diddy намекнул на причастность к убийству Тупака

Рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) намекнул на причастность к убийству американского рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на материалы судебного дела.

Согласно иску, поданному на этой неделе, Комбс угрожал одной из жертв насилия смертью, намекая на свою причастность к убийству Тупака. «Лучше никому об этом не говори», — сказал музыкант после нападения, говорится в судебном иске.

Ранее сообщалось, что предполагаемый киллер, экс-участник преступной банды «Крипс» Дуэйн «Кефф Ди» Дэвис назвал американского музыканта и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy или Puff Daddy, заказчиком убийства Тупака.

Семья Тупака Шакура также заподозрила P. Diddy в причастности к расправе над ним. По данным СМИ, музыкант долго отрицал какой-либо факт причастности к преступлению.