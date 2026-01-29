Реклама

02:52, 29 января 2026Россия

Роботы начали помогать российским военным «закрывать глаза» бойцам ВСУ

«Известия»: Российские войска начали применять наземные дроны для дымовых завес
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Наземные дроны начали применять российские военные войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в зоне специальной военной операции. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники, роботы ставят дымовые завесы и, тем самым, «закрывают глаза» бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Данное решение российской армии связано с изменением тактики ведения наступательных действий. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, основная тактика на сегодняшний день при освобождении населенных пунктов — это проникновение малых групп. А за каждым бойцом охотятся вражеские дроны, которые используют оптико-электронные приборы для отслеживания и атаки российских солдат.

«Когда ставится дымовая завеса, атаковать становится сложно», — добавил Леонков.

При помощи предварительной установке дымовых завес, увеличивается шанс успешных штурмов, отходов, ротации и эвакуации, как раненных, так и техники. Соответственно, благодаря этому можно снизить эффективность украинских дронов.

Ранее российские военные поразили систему дальней связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая наводила беспилотники на Крым.

