14:15, 29 января 2026РоссияЭксклюзив

Роспотребнадзор впервые прокомментировал вспышку кишечной инфекции в российской школе

Роспотребнадзор начал расследование после вспышки инфекции в тюменской школе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после вспышки кишечной инфекции в Онохинской школе в Тюменской области. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В связи с поступлением устной информации о групповом очаге острой кишечной инфекции среди учащихся Онохинской школы Тюменского муниципального округа управлением Роспотребнадзора по Тюменской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — сообщили в пресс-службе.

Для установления причин возникновения заболеваний специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия, чтобы отобрать пробы для дальнейших лабораторных исследований.

О массовом заражении кишечной инфекцией в селе Онохино стало известно ранее 29 января. По предварительной информации, пострадали 116 детей, одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

