Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 29 января 2026Мир

Россия не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной

Лавров: Россия не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видела соглашения о гарантиях безопасности между Соединенными Штатами и Украиной, о котором говорят представители Киева. Об этом он заявил в беседе с турецкой газетой Turkiye

«Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит [президент Украины] Владимир Зеленский, его министр иностранных дел Андрей Сибига и ряд других украинских деятелей», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Он подчеркнул, что теперь перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного — территориального.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Украинские власти отреагировали на просьбу Трампа к Путину временно остановить удары

    Россия не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной

    Трамп оценил холода на Украине

    В России отреагировали на заявление Трампа о согласии Путина приостановить удары по Киеву

    Сообщница Эпштейна рассказала о его избежавших правосудия друзьях

    Бандиты в масках обокрали три тысячи человек за два часа. В этом деле много странного, а жертв будто выбирали по национальности

    Украинец попытался сбежать из страны и заблудился в горах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok