05:28, 29 января 2026Экономика

Россиян предупредили о блокировке денежных переводов из-за одного действия

Адвокат Пашин: Денежные переводы могут быть заблокированы при смене номера
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Россияне могут столкнуться с блокировкой денежных переводов, если за двое суток до этого был изменен номер телефона на «Госуслугах» или в онлайн-банке. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрия Пашина.

Адвокат отметил, что у банков вызывает подозрение абсолютно любая операция, за 48 часов до которой была произведена смена номера телефона.

Такие переводы финансовые организации расценивают как мошеннические, потому что распространены схемы, когда злоумышленники перехватывают push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. А до этого мошенники пытаются изменить номера телефонов в онлайн-банках или на «Госуслугах».

Ранее юрист Александр Хаминский перечислил слова, из-за которых банки блокируют денежные переводы.

