Юрист назвал блокирующие переводы слова

Юрист Хаминский: Банк может заблокировать перевод из-за ошибки в комментарии

Банк может заблокировать перевод из-за ошибки в комментарии к платежу. Потенциально опасные слова назвал юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», — сказал Хаминский.

Он объяснил, что счета физических лиц не предусмотрены для коммерческих операций. Юрист посоветовал не писать подобные комментарии.

Ранее юрист Дмитрий Пашин рассказал, что банки могут отклонять переводы россиян из-за их нетипичного поведения.