Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:37, 29 января 2026Экономика

Юрист назвал блокирующие переводы слова

Юрист Хаминский: Банк может заблокировать перевод из-за ошибки в комментарии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Банк может заблокировать перевод из-за ошибки в комментарии к платежу. Потенциально опасные слова назвал юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», — сказал Хаминский.

Он объяснил, что счета физических лиц не предусмотрены для коммерческих операций. Юрист посоветовал не писать подобные комментарии.

Ранее юрист Дмитрий Пашин рассказал, что банки могут отклонять переводы россиян из-за их нетипичного поведения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Российские бойцы изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

    Юрист назвал блокирующие переводы слова

    Угрозу нового военного столкновения США и Ирана оценили

    Обнаружен новый способ повысить эффективность иммунотерапии рака

    Популярный певец назвал врача больным ублюдком за совет сделать пластику

    Трамп захотел отрастить ногти как у Ники Минаж

    Молодая надзирательница попала в тюрьму за секс с заключенным на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok