Экономика
06:03, 29 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам раскрыли признаки опасного кредита

Эксперт Исаков назвал кредит посильным при ежемесячном платеже в 30-35 % дохода
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Кредит можно считать нормальным решением, если он укладывается в бюджет, а также заранее понятно, зачем он нужен, рассказал основатель краудлендинговой платформы Lender Invest Дмитрий Исаков. Признаки опасного кредита специалист раскрыл россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Важно, чтобы ежемесячный платеж не превышал 30-35 процентов дохода при наличии запаса денег минимум на три-четыре месяца жизни. Тогда кредит остается посильным даже в сложной ситуации — например, если доход временно снизится», — рассказал Исаков.

Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что при ключевой ставке выше 15 процентов заем обходится дорого и не оставляет места для ошибок.

«В этот период кредит имеет смысл только при понятных условиях, коротком сроке и уверенности, что выплаты не станут проблемой. При ставках 12-15 процентов кредиты становятся доступнее, но все еще требуют осторожного подхода. Самые спокойные условия формируются при ставках около 4-7 процентов, однако даже тогда кредит безопасен только при стабильном доходе и финансовом запасе», — поделился он.

Риски появляются, когда кредит берут впритык к возможностям. Особенно уязвимы займы с длинным сроком и небольшим платежом. Такой кредит кажется посильным, но за счет переплаты и длительных обязательств может незаметно тянуть бюджет вниз. Пока доход стабильный, проблем может не быть, но при любом сбое — смене работы, болезни или сокращении доходов — нагрузка становится ощутимой

Дмитрий Исаковоснователь краудлендинговой платформы Lender Invest

Исаков рекомендовал перед оформлением кредита смотреть не только на процент в договоре, но и понять, какую часть дохода займет платеж, на сколько лет берутся обязательства и сколько денег в итоге придется вернуть банку.

«Небольшой платеж может выглядеть удобно, но из-за длинного срока кредит часто обходится значительно дороже, чем кажется сначала. В итоге кредит становится проблемой не из-за самой ставки, а из-за неподготовленности. Если доход устойчивый, есть финансовый запас и расчет сделан заранее, заем остается управляемым. Если этих условий нет, даже выгодные условия кредита могут обернуться попаданием в долговую яму», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что средний срок потребительского кредита наличными в России в декабре 2025 года составил 2,4 года, увеличившись за 12 месяцев почти на треть (на 32,6 процента).

