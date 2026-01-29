Реклама

Путешествия
17:28, 29 января 2026Путешествия

Россиянам рассказали о бюджетной альтернативе Мальдивам

Названа альтернатива Мальдивам в Таиланде с бюджетом в пять тысяч рублей в сутки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: lmascaretti / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали бюджетную альтернативу Мальдивам — это остров Самет в Таиланде. О новом популярном направлении рассказал корреспондент «Вестника АТОР», побывавший на курорте.

Самет относится к провинции Районг, который граничит с областью Чонбури, где находится популярный город Паттайя. Сообщается, что место является частью национального парка и славится чистым морем и белым песком. Добраться до него возможно только по воде — на пароме или на скоростной лодке.

Въезд на Самет платный — за взрослого необходимо будет заплатить 200 бат (483 рубля), за ребенка — 100 бат (241 рубль). В общей сложности за путь из Паттайи туда и обратно придется отдать около 1,3 тысячи бат (3,2 тысячи рублей), на самом острове средний чек в ресторане — около 800 бат (1,9 тысячи рублей) на двоих, рассказал корреспондент АТОР. Отмечается, что всего на одного человека хватит бюджета в пять тысяч рублей в сутки.

Уточняется, что в последнее время россияне стали чаще выбирать однодневные экскурсии на Самет. Многие из них после знакомства хотят там задержаться. «Высаживаем на остров утром, предупреждаем, что вечером — обратно. Приезжаем вечером, но туристы сообщают нам — мы остаемся на пару дней. Много таких, кто сразу берет двухдневные поездки. Туристы почти всегда сравнивают Самет с Мальдивами», — рассказал гид одного из российских туроператоров.

Ранее россиянам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции. Им предложили отправиться в Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

