Россиянам старше 45 лет назвали две лучшие позы для сна

Гинеколог Илюхина: Сон на правом боку уменьшает нагрузку на сердце

Дети могут спокойно спать в любом положении, но возрастные изменения требуют иного подхода к ночному отдыху, заявила гинеколог Татьяна Илюхина. В своем Telegram-канале она назвала россиянам старше 45 лет две лучшие позы для сна.

По словам Илюхиной, в этом возрасте стоит спать на боку. Причем выбирать можно как левый, так и правый, в зависимости от индивидуальных особенностей, уточнила она.

Так, левый бок предпочтительнее для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пояснила доктор. К тому же сон в этом положении улучшает отток лимфы и уменьшает отечность. Что касается позы на правом боку, она, утверждает Илюхина, обладает следующими преимуществами: уменьшает нагрузку на сердце, снижает пульс и артериальное давление, сокращает количество эпизодов остановки дыхания во сне и улучшает работу сердца.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, как быстро заснуть. Он призвал за час до сна отложить электронные устройства, поскольку они мешают выработке мелатонина.