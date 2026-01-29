Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:55, 29 января 2026Авто

Россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом рекордную сумму

ТАСС: Траты россиян на подержанные машины превысили 7 триллионов рублей
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025 году жители России потратили рекордную сумму на приобретение подержанных автомобилей — 7,25 триллиона рублей, что на 4,3 процента превышает результат 2024 года, сообщает ТАСС. Такие данные приведены в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

Выделяется декабрь прошлого года, когда на покупку 574,2 тысячи машин россиянами было потрачено 751,6 миллиарда рублей. По сравнению с ноябрем показатель снизился незначительно — на 0,3 процента, но в сравнении с тем же месяцем 2024 года рост составил 22,4 процента.

Аналитики обратили внимание, что больше средств стало уходить на относительно новые машины возрастом до 5 лет. В декабре на них пришлось 283 миллиарда рублей, что на 1,8 процента больше, чем месяцем ранее. Их доля в общем объеме средств выросла с 36,9 до 37,6 процента.

Затраты на автомобили от 5 до 9 лет сократились на 2,5 процента — до 217,9 миллиарда рублей, а их доля уменьшилась с 29,6 до 29 процентов. Расходы на самые возрастные машины (от 10 лет и старше) составили 250,7 миллиарда рублей, снизившись на 0,8 процента, а доля практически не изменилась — 33,4 процента.

Материалы по теме:
Медкомиссия для получения прав. Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
Медкомиссия для получения прав.Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
20 января 2026
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025

На приобретение китайских подержанных машин было потрачено 56,7 миллиарда рублей, что на 3,2 процента больше показателя ноября. В результате их доля в финансовом объеме рынка увеличилась с 7,3 до 7,5 процента. Это единственная группа брендов, показавшая положительную динамику в конце года. Эксперты отметили, что российские марки впервые уступили китайским по этому показателю. На них потратили 55,6 миллиарда рублей, что на 2,8 процента меньше, чем в ноябре, а доля сократилась до 7,4 процента.

Среди других иностранных марок наибольшие суммы пришлись на европейские (278,5 миллиарда рублей, 37,1 процента), японские (219,5 миллиарда, 29,2 процента) и корейские (105,6 миллиарда, 14 процентов) автомобили. На машины американского производства было направлено 34 миллиарда рублей (4,5 процента от всех трат).

Ранее автомобилистам рассказали про актуальные дополнительные системы безопасности, которые уберегут машину от угона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Мужчина заперся в комнате на год ради здоровья

    Мировые цены на нефть достигли максимума

    Раскрыты условия безопасности Зеленского при переговорах в Москве

    Украинский экс-шпион Куликовский пожаловался на возвращение в Киев

    Спрогнозировано количество медалей россиян на Олимпиаде-2026

    Адвокат рассказал о случаях оформления кредитов на пациентов интерната для душевнобольных

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полицейском участке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok