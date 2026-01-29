Россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом рекордную сумму

ТАСС: Траты россиян на подержанные машины превысили 7 триллионов рублей

В 2025 году жители России потратили рекордную сумму на приобретение подержанных автомобилей — 7,25 триллиона рублей, что на 4,3 процента превышает результат 2024 года, сообщает ТАСС. Такие данные приведены в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

Выделяется декабрь прошлого года, когда на покупку 574,2 тысячи машин россиянами было потрачено 751,6 миллиарда рублей. По сравнению с ноябрем показатель снизился незначительно — на 0,3 процента, но в сравнении с тем же месяцем 2024 года рост составил 22,4 процента.

Аналитики обратили внимание, что больше средств стало уходить на относительно новые машины возрастом до 5 лет. В декабре на них пришлось 283 миллиарда рублей, что на 1,8 процента больше, чем месяцем ранее. Их доля в общем объеме средств выросла с 36,9 до 37,6 процента.

Затраты на автомобили от 5 до 9 лет сократились на 2,5 процента — до 217,9 миллиарда рублей, а их доля уменьшилась с 29,6 до 29 процентов. Расходы на самые возрастные машины (от 10 лет и старше) составили 250,7 миллиарда рублей, снизившись на 0,8 процента, а доля практически не изменилась — 33,4 процента.

На приобретение китайских подержанных машин было потрачено 56,7 миллиарда рублей, что на 3,2 процента больше показателя ноября. В результате их доля в финансовом объеме рынка увеличилась с 7,3 до 7,5 процента. Это единственная группа брендов, показавшая положительную динамику в конце года. Эксперты отметили, что российские марки впервые уступили китайским по этому показателю. На них потратили 55,6 миллиарда рублей, что на 2,8 процента меньше, чем в ноябре, а доля сократилась до 7,4 процента.

Среди других иностранных марок наибольшие суммы пришлись на европейские (278,5 миллиарда рублей, 37,1 процента), японские (219,5 миллиарда, 29,2 процента) и корейские (105,6 миллиарда, 14 процентов) автомобили. На машины американского производства было направлено 34 миллиарда рублей (4,5 процента от всех трат).

Ранее автомобилистам рассказали про актуальные дополнительные системы безопасности, которые уберегут машину от угона.