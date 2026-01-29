Реклама

12:16, 29 января 2026

Россиянин отправил нюдсы девушки в чат с проститутками и угрожал ей расправой

Под Волгоградом девушка обвинила ухажера в сливе нюдсов в чат с проститутками
Майя Назарова

Фото: Forstock / Shutterstock / Fotodom  

Под Волгоградом девушка обвинила женатого ухажера в сливе нюдсов в чат о досуге с проститутками. Россиянка в беседе с порталом V1.ru отметила, что мужчина угрожал ей расправой после того, как она пыталась рассказать об их связи его супруге.

Жительница поселка Ерзовка пояснила, что мужчина написал ей сам в одной из соцсетей. В диалоге, как утверждает она, он признался, что готов к серьезным отношениям и никогда не состоял в браке.

Россиянка вступила с ним в отношения. В один из дней она обнаружила в сообщениях предложения непристойного характера от разных мужчин. Девушка спросила у одного из настойчивых поклонников, где он взял ее номер. Тот ответил, что ее контакты были в открытом доступе вместе с откровенными фото в паблике об услугах проституток. Девушка связалась с администратором группы и узнала, что информацию о ней слил возлюбленный. Кроме того, ей сообщили, что он представился ей вымышленным именем.

Жительница Волгоградской области установила, что ухажер давно женат и имеет детей. Она решила рассказать обо всем его жене.

По словам девушки, после этого экс-возлюбленный начал угрожать расправой. Он неоднократно приезжал к ее дому и запугивал ее родственников.

В свою очередь мужчина все отрицает. По его версии, он ничего не обещал девушке и изначально предупреждал о браке. По его словам, она требовала у него деньги за то, что ничего не расскажет его жене.

Девушка отметила, что написала заявление в полицию. Но возбуждать уголовное дело отказались. Она предположила, что в этом замешан влиятельный родственник мужчины, который работает в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Москвы обвинил экс-супругу в сливе его интимных фотографий. По мнению россиянина, бывшая жена таким образом мстит ему из-за развода.

