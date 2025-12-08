Россиянин обвинил экс-супругу в сливе его интимных фотографий из-за развода

Москвич обвинил экс-супругу в сливе его интимных фотографий из-за развода

31-летний житель Москвы обвинил экс-супругу в сливе его интимных фотографий. По мнению россиянина, бывшая таким образом мстит ему из-за развода. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Горожанин рассказал, что официально расстался с 30-летней женщиной еще в 2020 году. С тех пор, по признанию мужчины, экс-жена преследует его в соцсетях. Она разослала откровенные снимки бывшего мужа знакомым, родственникам и его коллегам.

Кроме того, как утверждает москвич, экс-жена писала доносы в полицию на его друзей, угрожала семье, а также снимала уничижительные ролики. Россиянин направил бывшей возлюбленной досудебную претензию на 10 миллионов рублей о защите чести и достоинства. В полиции в возбуждении дела мужчине отказали, поскольку не нашли состава преступления.

Экс-жена придерживается другой версии. Она заявила, что бывший муж постоянно избивал ее. Она решила после развода рассказать обо всех издевательствах со стороны москвича в соцсетях.

