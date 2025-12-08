Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 8 декабря 2025Россия

Россиянин обвинил экс-супругу в сливе его интимных фотографий из-за развода

Москвич обвинил экс-супругу в сливе его интимных фотографий из-за развода
Майя Назарова

Фото: DaraSoy / Shutterstock / Fotodom

31-летний житель Москвы обвинил экс-супругу в сливе его интимных фотографий. По мнению россиянина, бывшая таким образом мстит ему из-за развода. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Горожанин рассказал, что официально расстался с 30-летней женщиной еще в 2020 году. С тех пор, по признанию мужчины, экс-жена преследует его в соцсетях. Она разослала откровенные снимки бывшего мужа знакомым, родственникам и его коллегам.

Кроме того, как утверждает москвич, экс-жена писала доносы в полицию на его друзей, угрожала семье, а также снимала уничижительные ролики. Россиянин направил бывшей возлюбленной досудебную претензию на 10 миллионов рублей о защите чести и достоинства. В полиции в возбуждении дела мужчине отказали, поскольку не нашли состава преступления.

Экс-жена придерживается другой версии. Она заявила, что бывший муж постоянно избивал ее. Она решила после развода рассказать обо всех издевательствах со стороны москвича в соцсетях.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга переслала чужие нюдсы в рабочий чат и поплатилась. Ее оштрафовали на 110 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

    Названы изменившие мир технологии СССР

    ВС России уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем ударами авиабомбы

    Доктор Мясников обратился к россиянам словами «мозгов у вас нет»

    Сидни Суини опубликовала фото топлес

    Открыт способ «обмануть» мозг и сделать тренировки легче

    Россиян попросили не посещать некоторые районы Таиланда

    Обслуживавший телефонные терминалы россиянин попал под следствие

    Напавшая с ножом на сожителя россиянка захотела избежать ответственности

    В России прокомментировали заявление Бербок о территориальных уступках со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok