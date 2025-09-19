Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 19 сентября 2025Россия

Россиянка переслала чужие нюдсы в чат и поплатилась

Mash: Россиянка переслала нюдсы коллег в чат и получила штраф в 110 тысяч рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Жительница Санкт-Петербурга переслала чужие нюдсы в рабочий чат и поплатилась. Россиянка получила штраф в 110 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, девушка распространила снимки коллег интимного характера. Сотрудники данный факт запротоколировали и обратились в полицию.

Горожанку осудили и обязали выплатить штраф.

Как пишет Mash, в России опубликование нюдсов интерпретируется как распространение порнографических материалов или мелкое хулиганство. За это правоохранители могут привлечь граждан к ответственности.

До этого сообщалось, что житель Краснодарского края поделился нюдсами счастливой бывшей жены с чатом на 300 участников.

Тогда мужчину осудили на полтора года условно, однако апелляционная инстанция удвоила этот срок. Суд также обязал россиянина удалить из телефона снимки обнаженной экс-жены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости