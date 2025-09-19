Россиянка переслала чужие нюдсы в чат и поплатилась

Mash: Россиянка переслала нюдсы коллег в чат и получила штраф в 110 тысяч рублей

Жительница Санкт-Петербурга переслала чужие нюдсы в рабочий чат и поплатилась. Россиянка получила штраф в 110 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, девушка распространила снимки коллег интимного характера. Сотрудники данный факт запротоколировали и обратились в полицию.

Горожанку осудили и обязали выплатить штраф.

Как пишет Mash, в России опубликование нюдсов интерпретируется как распространение порнографических материалов или мелкое хулиганство. За это правоохранители могут привлечь граждан к ответственности.

До этого сообщалось, что житель Краснодарского края поделился нюдсами счастливой бывшей жены с чатом на 300 участников.

Тогда мужчину осудили на полтора года условно, однако апелляционная инстанция удвоила этот срок. Суд также обязал россиянина удалить из телефона снимки обнаженной экс-жены.