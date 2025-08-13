Россиянин поделился нюдсами счастливой экс-жены с чатом на 300 участников

Суд ужесточил приговор жителю Кубани за слив в общий чат интимного фото экс-жены

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор местному жителю, который слил интимную фотографию бывшей жены в чат на 300 участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина был осужден на полтора года условно, но апелляционная инстанция удвоила этот срок. Суд также обязал его удалить из телефона снимки обнаженной экс-супруги.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2024 года кубанец поссорился с бывшей женой. В порыве обиды он поделился с общим чатом пикантным снимком, который хранил в телефоне со времен счастливого супружества. Позже мужчина очень сожалел о своем поступке, каялся и извинялся, но его все равно привлекли к уголовной ответственности.

Славянский районный суд признал его виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, и незаконном распространении порнографии в интернете.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против 54-летней жительницы Ростова Великого за рассылку интимных фотографий знакомой.