Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 13 августа 2025Силовые структуры

Россиянин поделился нюдсами счастливой экс-жены с чатом на 300 участников

Суд ужесточил приговор жителю Кубани за слив в общий чат интимного фото экс-жены
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор местному жителю, который слил интимную фотографию бывшей жены в чат на 300 участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина был осужден на полтора года условно, но апелляционная инстанция удвоила этот срок. Суд также обязал его удалить из телефона снимки обнаженной экс-супруги.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2024 года кубанец поссорился с бывшей женой. В порыве обиды он поделился с общим чатом пикантным снимком, который хранил в телефоне со времен счастливого супружества. Позже мужчина очень сожалел о своем поступке, каялся и извинялся, но его все равно привлекли к уголовной ответственности.

Славянский районный суд признал его виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, и незаконном распространении порнографии в интернете.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против 54-летней жительницы Ростова Великого за рассылку интимных фотографий знакомой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам на «Госуслугах» приходят уведомления о включении в Реестр воинского учета. Что это означает?

    На Западе заявили о самом большом суточном продвижении ВС России за год

    Дмитриев предрек предотвращение Третьей мировой Трампом и Путиным

    На Западе осознали поражение Украины в конфликте

    Россиянка вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат

    Американский Vulcan вывел экспериментальный спутник GPS

    Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за досмотра полиции

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости