Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 29 января 2026Силовые структуры

Россиянин пронзил пенсионерку ножом в продуктовом магазине и попал на видео

Камера магазина сняла, как россиянин вонзил в пенсионерку нож
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Кемеровской области нападение россиянина на пенсионерку в продуктовом магазине показали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина подошел к пожилой женщине, выбиравшей продукты на стеллаже, и без слов вонзил в нее нож. На крики пострадавшей прибежала сотрудница торговой точки, которой удалось оттеснить агрессора от упавшей от боли на пол пенсионерки. После этого мужчина сел на пол и начал что-то кричать. Его задержали, женщину доставили в больницу, где ей была оказана помощь.

Ранее поножовщина у мандариновых елок в Москве попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Россия довела цены на нефть для Индии до минимума

    Основными поставщиками рыбы в Россию оказались пять стран

    Появились новые подробности по делу бывшей замгубернатора российского региона

    Бузова рассказала об ударе от бывших коллег по «Дому-2»

    Больше сотни детей пострадали при вспышке инфекции в российском регионе

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    В США школы скрывали от родителей информацию о смене пола учащихся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok