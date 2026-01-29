Россиянин пронзил пенсионерку ножом в продуктовом магазине и попал на видео

Камера магазина сняла, как россиянин вонзил в пенсионерку нож

В Кемеровской области нападение россиянина на пенсионерку в продуктовом магазине показали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина подошел к пожилой женщине, выбиравшей продукты на стеллаже, и без слов вонзил в нее нож. На крики пострадавшей прибежала сотрудница торговой точки, которой удалось оттеснить агрессора от упавшей от боли на пол пенсионерки. После этого мужчина сел на пол и начал что-то кричать. Его задержали, женщину доставили в больницу, где ей была оказана помощь.

Ранее поножовщина у мандариновых елок в Москве попала на видео.