Россиянка обвинила медика в смерти отца и потребовала компенсацию в 4 миллиона

В Казани девушка обвинила врача скорой помощи в смерти отца и потребовала компенсацию в 4 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка пояснила, что в 2023 году ее отцу, который был за рулем автомобиля, внезапно стало плохо. Мужчина остановился, самостоятельно вызвал медиков. К нему прибыла бригада во главе с врачом. Специалистка, как утверждает дочь пациента, провела осмотр недолжным образом и не предложила госпитализацию. Спустя день мужчины не стало. У него диагностировали острый инфаркт миокарда с разрывом стенки сердца.

После было организовано расследование. Судмедэксперты обнаружили ряд нарушений, которые допустили врачи скорой помощи. Жителю Казани не провели первичную терапию, не поставили диагноз основного заболевания. Письменного отказа от госпитализации у мужчины также не взяли.

Его родственники обратились в Следственный комитет РФ. В 2024 году врача скорой обвиняли в преступлении по статье о причинении смерти по неосторожности. Дело уже было направлено в суд, однако его прекратили из-за истечения срока давности.

Дочь мужчины не согласилась с этим. Она с помощью адвоката потребовала компенсацию. Девушка пояснила, что после потери близкого решила уволиться из страховой компании, поскольку никак не хотела связывать себя с медицинской сферой.

По ее данным, медик, причастный к смерти ее родственника, пошла на повышение.

