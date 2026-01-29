Реклама

20:06, 29 января 2026

Россиянка раскрыла «страшную правду» о стоимости отдыха на Мальдивах

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @chekrizova.m

Российская туристка раскрыла «страшную правду» о стоимости отдыха на Мальдивах, рассказав, что билеты обошлись ей в 74 тысячи рублей туда и обратно. Этим она поделилась на своей странице @chekrizova.m в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, в указанную сумму входил перелет из Москвы на Мале с багажом. Сам тур стоил в 120 тысяч рублей, включая проживание в двух отелях, завтраки и развлечения, в том числе купание с акулами. На ужины она тратила ежедневно еще по 800 рублей.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость семейного отдыха с детьми на весенних каникулах: отпуск для троих человек в среднем обойдется в 120 тысяч рублей.

