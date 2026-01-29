Российские военные зашли в центр Константиновки

ВС России прорвались в центр Константиновки в ДНР

Российские военные успешно продвигаются в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска прорвались в центр Константиновки», — рассказал собеседник канала.

Уточняется, что по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке наносятся массированные удары. Ожесточенные бои также ведутся в соседних населенных пунктах.

