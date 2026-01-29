Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:40, 29 января 2026Бывший СССР

Один фактор поможет армии России развить наступление сразу на трех участках фронта

Киселев: Взяв Купянск-Узловой, армия РФ сможет наступать сразу на трех участках
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После освобождения Купянск-Узлового в Харьковской области российские войска смогут наступать на Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу на трех участках, включая крупные железнодорожные станции. Об этом в разговоре с ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Эксперт отметил, что благодаря освобождению данного поселка, российские военные смогут зачистить сформированный на его территории плацдарм. После этого, по мнению Киселева, продвижение российской армии пойдет строго на запад — в сторону Шевченково и на Великий Бурлук — крупная узловая станция на северо-западе.

«И третье направление, по всей вероятности, это будет сюда, южнее, в сторону Боровского, где как раз-то мы будем двигаться вниз по руслу Оскола для того, чтобы продвигаться уже в сторону Славянска», — добавил Киселев.

Министерство обороны России 27 января сообщило о том, что российская армия взяла под контроль Купянск-Узловой, поселок заняли подразделения группировки войск «Запад».

Как отмечал источник в российских силовых структурах, Купянск-Узловой был своего рода отправной точкой для диверсионно-разведывательных операций противника в самом Купянске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Рейтинг премьер-министра Дании взлетел благодаря Трампу

    В Финляндии оценили адаптацию оборонной промышленности России

    На три компании детей депутата Госдумы Дорошенко наложили арест

    Промежуточные итоги переговоров по Украине оценили фразой «звучит очень скверно»

    «Политеховскому маньяку» потребовали изменить наказание

    Симоньян предположила распад Украины к 2027 году

    Тревел-блогер описал российский регион словами «живет в 19 веке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok