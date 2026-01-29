Один фактор поможет армии России развить наступление сразу на трех участках фронта

Киселев: Взяв Купянск-Узловой, армия РФ сможет наступать сразу на трех участках

После освобождения Купянск-Узлового в Харьковской области российские войска смогут наступать на Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу на трех участках, включая крупные железнодорожные станции. Об этом в разговоре с ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Эксперт отметил, что благодаря освобождению данного поселка, российские военные смогут зачистить сформированный на его территории плацдарм. После этого, по мнению Киселева, продвижение российской армии пойдет строго на запад — в сторону Шевченково и на Великий Бурлук — крупная узловая станция на северо-западе.

«И третье направление, по всей вероятности, это будет сюда, южнее, в сторону Боровского, где как раз-то мы будем двигаться вниз по руслу Оскола для того, чтобы продвигаться уже в сторону Славянска», — добавил Киселев.

Министерство обороны России 27 января сообщило о том, что российская армия взяла под контроль Купянск-Узловой, поселок заняли подразделения группировки войск «Запад».

Как отмечал источник в российских силовых структурах, Купянск-Узловой был своего рода отправной точкой для диверсионно-разведывательных операций противника в самом Купянске.