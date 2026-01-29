Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 29 января 2026Экономика

Рухнувший в туалете аварийного дома потолок едва не пришиб подростка

В Уфе рухнувший в туалете аварийного дома потолок едва не пришиб подростка
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе в аварийном доме потолок в туалете обрушился в момент, когда там находился подросток. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о доме 1951 года постройки, расположенном на Заводской улице. Аварийным его признали еще в 2021-м, и на данный момент, по словам хозяйки квартиры, где произошло ЧП, износ здания составляет 90 процентов. Женщина уточнила, что проживает в помещении с пятью детьми, двое из которых — инвалиды. Она отметила, что ее 14-летний сын чудом успел выбежать до того, как на него рухнул потолок.

Россиянка пожаловалась, что власти города не спешат выдавать ее семье жилье, хотя в очереди на его получение они стоят с 2011 года, притом что из-за хлипких стен в квартире постоянно холодно, и поэтому дети часто болеют. «Я не раз подавала в суд из-за того, что полы ледяные, нет дневного света. Очень тяжело школьникам выполнять домашние задания, дети зимой постоянно болеют. В прошлом году дочка лежала в реанимации, двусторонняя пневмония была. (…) Администрация судится, чтобы не дать нам жилье», — посетовала женщина.

Канал уточнил, что после случившегося дети женщины временно переехали к бабушке.

Ранее в январе на Кубани натяжной потолок в школе лопнул и обрушился на учеников вместе с водой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok