В Уфе рухнувший в туалете аварийного дома потолок едва не пришиб подростка

В Уфе в аварийном доме потолок в туалете обрушился в момент, когда там находился подросток. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о доме 1951 года постройки, расположенном на Заводской улице. Аварийным его признали еще в 2021-м, и на данный момент, по словам хозяйки квартиры, где произошло ЧП, износ здания составляет 90 процентов. Женщина уточнила, что проживает в помещении с пятью детьми, двое из которых — инвалиды. Она отметила, что ее 14-летний сын чудом успел выбежать до того, как на него рухнул потолок.

Россиянка пожаловалась, что власти города не спешат выдавать ее семье жилье, хотя в очереди на его получение они стоят с 2011 года, притом что из-за хлипких стен в квартире постоянно холодно, и поэтому дети часто болеют. «Я не раз подавала в суд из-за того, что полы ледяные, нет дневного света. Очень тяжело школьникам выполнять домашние задания, дети зимой постоянно болеют. В прошлом году дочка лежала в реанимации, двусторонняя пневмония была. (…) Администрация судится, чтобы не дать нам жилье», — посетовала женщина.

Канал уточнил, что после случившегося дети женщины временно переехали к бабушке.

