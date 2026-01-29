Реклама

Из жизни
08:01, 29 января 2026

Рыбаки застали двух женщин и мужчину за сексом на скалах

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Кадр: @urban.xplores / Jam Press

В Великобритании две женщины и мужчина занялись сексом на скалах заповедника Сифорд-Хед. Об этом сообщает Need To Know.

Занимающихся сексом застали рыбаки. Когда они плыли мимо утеса на лодке, их внимание привлекли странные звуки с вершины. «Это не было похоже на чаек, так что я приблизил камеру и заметил троицу, публично занимающуюся непристойными делами», — рассказал один из них.

Рыболовам показалось, что одна из женщин снимала происходящее на видео. Мужчины признались, что не ожидали встретить подобное, и пошутили, что нарушители спокойствия занимаются сексом в месте с отличным видом. «Мы помахали им и продолжили путь», — отметили они.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали трех человек, занимавшихся сексом перед магазином. Все они были пьяны.

