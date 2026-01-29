В Европе упрекнули ЕС в чрезмерной концентрации на защите от России

Руководство Европейского союза (ЕС) уделяет чрезмерное внимание расходам на оборону Прибалтики на случай вооруженного конфликта с Россией, преуменьшая безопасность других стран-членов объединения. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Кипра Лукас Фурлас, с текстом его запроса ознакомилась «Лента.ру».

В своем запросе Фурлас комментировал распределение средств Евросоюзом на оборону в рамках инвестиционной программы Security Action for Europe (SAFE), усомнившись в справедливости распределения доступных средств и критериев отбора из-за риторики стран Балтии.

«В то же время такие государства-члены, как Кипр и Греция, постоянно сталкиваются с доказанными угрозами со стороны стран, не входящих в ЕС, что напрямую влияет на безопасность Союза», — упрекнул еврочиновников политик.

Депутат ЕП призвал Европейскую комиссию (ЕК) раскрыть общий объем финансирования программы SAFE, а также обязательства и механизмы контроля распределения финансов.

Отношения Кипра и Греции с Турцией осложнены из-за вторжения турецких военных на Кипр в 1974 году и провозглашения непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, контролирующей 30 процентов территории острова. В декабре 2024 года руководитель Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал признать существование на Кипре двух народов и заявил о нежелании Анкары тратить еще 60 лет на проблему спорных территорий.

Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила об усилении Евросоюзом обороны в Арктике. Она отметила, что до нынешнего момента ЕС недостаточно инвестировал в Арктику и ее безопасность.