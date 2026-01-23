Евросоюз заявил об усилении обороны в Арктике

Фон дер Ляйен: Евросоюз закупит вооружение и европейский ледокол для Арктики

Европейский союз (ЕС) намерен усилить оборону в Арктике, закупив вооружение и ледокол. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, заявление которой опубликовано на официальном сайте ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что до нынешнего момента ЕС недостаточно инвестировал в Арктику и ее безопасность, поэтому настало время, когда требуется активизироваться в этом направлении.

«Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами Америки (США) и всеми партнерами в сфере безопасности и обороны в Арктике. С такими партнерами, как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и другие. Это стало реальной геополитической необходимостью», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Урусла фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо ускорить стремление к независимости, чтобы защитить себя в быстро меняющемся мире.