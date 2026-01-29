Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 29 января 2026Силовые структурыЭксклюзив

В СПЧ оценили риски тюремного заключения для сестер Хачатурян из-за родственников отца

Член СПЧ Меркачева: Сестрам Хачатурян не грозит тюремное заключение
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Ангелина Хачатурян

Ангелина Хачатурян. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сестрам Хачатурян не грозит возобновление уголовного преследования и тюремное заключение, потому что вина их отца Михаила Хачатуряна в сексуализированном насилии и истязаниях своих дочерей полностью доказана судом, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Так она отреагировала на возобновление расследования из-за родственников погибшего.

«Никаких рисков для сестер нет. Решение по делу их отца уже вступило в законную силу. Суд подтвердил, что имели место систематические насильственные действия сексуального характера в отношении детей. И это очень серьезное обвинение, — подчеркнула Меркачева. — Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза также показала, что у Хачатуряна действительно были психические отклонения. Если бы он был жив, с учетом всех доказанных, по мнению суда, эпизодов, ему бы дали не меньше 20 лет».

Решение суда по делу Хачатуряна, по словам Меркачевой, прямо указывает на то, что погибший был истязателем и насильником, и это сыграет роль в определении судьбы девушек.

«Не может быть и речи о том, что сестры организованно, группой лиц, решили убить отца, потому что он мешал им пить и курить. И сомнений здесь быть не может — суд это доказал», — заключила правозащитница.

Ранее стало известно, что расследование в отношении сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца, совершенном в 2018 году, возобновили. Сторона потерпевших, родственников погибшего, оспаривает мотив преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Глава ГРУ высказался о сложностях переговоров с Украиной без участия США

    Данные о рекордном количестве ошибок в учебниках по истории оказались недостоверны

    Украинский киберспортсмен пожал руку россиянину и подвергся критике

    Европа ввела санкции против Губерниева и Андреевой

    Глава МИД Польши предложил создать «европейский легион» за счет ЕС

    Подростка отправили в СИЗО за жестокую расправу в лесу российского региона

    В СПЧ оценили риски тюремного заключения для сестер Хачатурян из-за родственников отца

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok