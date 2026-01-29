В СПЧ оценили риски тюремного заключения для сестер Хачатурян из-за родственников отца

Член СПЧ Меркачева: Сестрам Хачатурян не грозит тюремное заключение

Сестрам Хачатурян не грозит возобновление уголовного преследования и тюремное заключение, потому что вина их отца Михаила Хачатуряна в сексуализированном насилии и истязаниях своих дочерей полностью доказана судом, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Так она отреагировала на возобновление расследования из-за родственников погибшего.

«Никаких рисков для сестер нет. Решение по делу их отца уже вступило в законную силу. Суд подтвердил, что имели место систематические насильственные действия сексуального характера в отношении детей. И это очень серьезное обвинение, — подчеркнула Меркачева. — Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза также показала, что у Хачатуряна действительно были психические отклонения. Если бы он был жив, с учетом всех доказанных, по мнению суда, эпизодов, ему бы дали не меньше 20 лет».

Решение суда по делу Хачатуряна, по словам Меркачевой, прямо указывает на то, что погибший был истязателем и насильником, и это сыграет роль в определении судьбы девушек.

«Не может быть и речи о том, что сестры организованно, группой лиц, решили убить отца, потому что он мешал им пить и курить. И сомнений здесь быть не может — суд это доказал», — заключила правозащитница.

Ранее стало известно, что расследование в отношении сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца, совершенном в 2018 году, возобновили. Сторона потерпевших, родственников погибшего, оспаривает мотив преступления.