Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:17, 29 января 2026Из жизни

Скорбящей одинокой альпаке помогли с помощью зеркала

В Великобритании зеркала помогли альпаке справиться с одиночеством
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В зоопарке в графстве Корнуолл, Великобритания, придумали необычный способ помочь скорбящей альпаке по кличке Джованни. Об этом пишет «Би-би-си».

Раньше 18-летний Джованни жил в загоне с двумя другими альпаками, однако их не стало, и он очень тяжело переживал потерю. По словам операционного директора парка Гэри Заммита, Джованни нуждался в особом уходе. Мужчина опасался, что альпака будет чувствовать себя одиноко.

Тогда сотрудники зоопарка решили поставить в загоне Джованни зеркала, чтобы он думал, что в отражениях другие животные. Для этого администрация парка попросила неравнодушных людей пожертвовать им зеркала. Многие откликнулись на эту просьбу, и способ сработал. Зеркала действительно помогли Джованни справиться с негативными эмоциями.

Материалы по теме:
«Главное — не количество лап, а сила духа» Самые добрые и трогательные истории 2025 года, заставляющие поверить в чудо
«Главное — не количество лап, а сила духа»Самые добрые и трогательные истории 2025 года, заставляющие поверить в чудо
3 января 2026
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Несмотря на это Заммит отметил, что это временное решение. Он уже договорился с одним постоянным посетителем, что тот отдаст парку двух своих альпак. После сдачи всех анализов и карантина их подселят к Джованни, и он наконец обретет настоящих соседей.

Ранее сообщалось, что в Кении детеныши зебры и носорога попали в питомник Sheldrick Wildlife Trust как сироты и подружились. По словам сотрудников, пока эта дружба помогает животным переживать общую травму, однако со временем она угаснет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Украинский экс-шпион Куликовский пожаловался на возвращение в Киев

    Спрогнозировано количество медалей россиян на Олимпиаде-2026

    Адвокат рассказал о случаях оформления кредитов на пациентов интерната для душевнобольных

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полицейском участке

    Покинувшая Россию платежная система добилась многомиллиардной выручки

    Врач перечислила симптомы нехватки магния

    Шеф-повар Ивлев сравнил один курорт с «Геленджиком в советские времена»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok