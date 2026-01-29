Скорбящей одинокой альпаке помогли с помощью зеркала

В Великобритании зеркала помогли альпаке справиться с одиночеством

В зоопарке в графстве Корнуолл, Великобритания, придумали необычный способ помочь скорбящей альпаке по кличке Джованни. Об этом пишет «Би-би-си».

Раньше 18-летний Джованни жил в загоне с двумя другими альпаками, однако их не стало, и он очень тяжело переживал потерю. По словам операционного директора парка Гэри Заммита, Джованни нуждался в особом уходе. Мужчина опасался, что альпака будет чувствовать себя одиноко.

Тогда сотрудники зоопарка решили поставить в загоне Джованни зеркала, чтобы он думал, что в отражениях другие животные. Для этого администрация парка попросила неравнодушных людей пожертвовать им зеркала. Многие откликнулись на эту просьбу, и способ сработал. Зеркала действительно помогли Джованни справиться с негативными эмоциями.

Несмотря на это Заммит отметил, что это временное решение. Он уже договорился с одним постоянным посетителем, что тот отдаст парку двух своих альпак. После сдачи всех анализов и карантина их подселят к Джованни, и он наконец обретет настоящих соседей.

Ранее сообщалось, что в Кении детеныши зебры и носорога попали в питомник Sheldrick Wildlife Trust как сироты и подружились. По словам сотрудников, пока эта дружба помогает животным переживать общую травму, однако со временем она угаснет.

