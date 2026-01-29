Реклама

Россия
11:11, 29 января 2026

Стало известно о переброске резервов ВСУ к российской границе

Блогер Звинчук: ВСУ перебрасывают резервы к границе Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Стало известно о переброске резервов ВСУ к российской границе. Об этом сообщил в Telegram блогер Михаил Звинчук, освещающий ход специальной военной операции.

По его словам, наблюдается скопление резервов ВСУ в лесных массивах в районах украинских населенных пунктов Рубежное и Бугаевка. Они расположены в непосредственной близости от границы с Россией.

Целью такого перемещения является попытка помешать продвижению соединений Российской армии у берегов реки Северский Донец, заявил Звинчук.

В конце января стало известно об ожесточенных боях в российском приграничье. Они идут на территории Харьковской и Сумской областей, где российские войска создают буферную зону для защиты жителей российских регионов.

