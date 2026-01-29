Реклама

Россия
13:07, 29 января 2026Россия

Россия передала Украине при обмене в 26 раз больше тел военнослужащих

RT: Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Состоялся обмен погибшими военнослужащими, при котором Россия передала в 26 раз больше тел, чем Украина. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Москва передала Киеву тысячу тел солдат. Взамен Украина вернула России 38 тел бойцов.

Каких-либо других подробностей об обмене пока не приводится. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее источник RT сообщал о готовящейся передаче погибших бойцов. Тогда стало известно, что об обмене Россия и Украина договорились во время одного из раундов на переговорах в Абу-Даби.

