Экономика
08:40, 29 января 2026Экономика

Старинный особняк Бекмамбетова продадут на аукционе

Бывший особняк режиссера Бекмамбетова в Казани продадут на аукционе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anisantha / Wikimedia

Ранее принадлежавший режиссеру Тимуру Бекмамбетову старинный особняк в Казани продадут на электронном аукционе. Об этом стало известно агентству ТАСС.

Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) - Апанаевой на улице Марджани, который с 2000 года является объектом культурного наследия регионального значения. Здание 1873 года постройки площадью более 200 квадратных метров у Бекмамбетова изъяли по решению суда. Поводом для иска стали результаты прокурорской проверки, которая показала, что особняк содержится бесхозяйственно. В 2021 году после пожара и обрушения кровли были проведены лишь противоаварийные работы, однако полноценная реставрация так и не была начата. По состоянию на май прошлого года здание было законсервировано. Помимо этого, уточняется, что Бекмамбетов не пришел на заседание суда и «систематически бездействовал», не предпринимая никаких усилий, чтобы сохранить объект культурного наследия.

Стартовая цена лота на аукционе — 9,3 миллиона рублей. Победитель торгов, помимо покупки здания, обязан будет провести восстановительные работы. По подсчетам специалистов, их сметная стоимость составляет 91,8 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что актер Стивен Сигал захотел избавиться от особняка на Рублево-Успенском шоссе.

