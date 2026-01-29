Реклама

Тревел-блогер описал отношение к россиянам в Армении словами «спокойное и даже теплое»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Тревел-блогер Марк Еремин описал отношение к россиянам в Армении словами «спокойное и даже теплое». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По его словам, некоторые туристы, которые никогда не были в Армении, представляют ее почти как второй дом, другие же — уверены, что в стране местные устали от взлетевших цен и копят раздражение на россиян. И тот, и другой сценарий в чем-то правдив, подчеркнул автор блога.

Он добавил, что поток соотечественников, приезжающих в Армению, действительно увеличился в последние годы, однако отношение жителей страны чаще всего спокойное, и зависит от того, как себя ведет турист. «Русский язык в Ереване и в крупных городах часто работает как язык "быстрого контакта", когда вы спрашиваете дорогу, решаете вопрос в сервисе или обсуждаете аренду», — написал тревел-блогер.

Также Еремин рассказал, что приток релокантов из России действительно повлиял на цены в Армении, однако в последнее время ситуация на рынке меняется в лучшую сторону. «Когда местный житель видит, что его привычная аренда улетела вверх, он часто злится на ситуацию, которая выбивает почву из-под ног, и эта злость иногда выливается в колкости именно в адрес самой заметной группы приезжих», — заключил он.

Ранее тревел-блогерша побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных к россиянам. По ее словам, местные доброжелательны по своей натуре, и соотечественников особенно любят.

