Экономика
10:53, 29 января 2026Экономика

Цены на жилье в Подмосковье изменились

«Метриум»: Новостройки в Подмосковье подорожали на 18 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2025 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Московской области выросла на 18 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Медианная стоимость квадрата составила 225,3 тысячи рублей. Особенно быстро дорожают новостройки в Красногорске. «Прежде всего ускорение темпов роста цен в регионе объясняется адаптацией девелоперов к действию высокой ключевой ставки. В частности, программы рассрочки получили широкое распространение в Подмосковье чуть позже, чем в столице», — объяснила директор по продукту «ОМ Девелопмент» Диана Насирова.

Всего в минувшем году в реализации находилось 237 проектов и 40 тысяч лотов — на 12 процентов меньше, чем в 2024 году. Дефицит стартов и вымывание с рынка наиболее доступного предложения также отразилось на ценах. Эксперты отмечают, что после сокращения предложения и резкого подорожания жилья комфорт-класса в «старой» Москве спрос может переместиться в Подомосковье.

«В условиях сохранения высокой ключевой ставки низкая активность девелоперов, вероятнее всего, продолжится. Это означает дальнейшее сокращение предложения, которое станет основой для устойчивого роста цен в 2026 году», — заключил директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Ранее сообщалось, что жилье в России может подорожать на 7-10 процентов в 2026 году.

