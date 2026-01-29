Турист отправился в одиночный поход на гору, упал и не выжил

Bild: 23-летний турист из Хорватии не выжил в одиночном походе на горе в Баварии

Турист из Хорватии решил покорить гору высотой 1,3 тысячи метров в Европе и не выжил. Об этом сообщает Bild.

В воскресенье, 25 января, 23-летний путешественник отправился в одиночный поход на Грюнштайн, который входит в горный массив Вацманн в Берхтесгаденских Альпах Баварии. Он должен был вернуться к стоянке друзей вечером того же дня, но перестал выходить на связь.

На поиски путешественника тут же направились спасательные службы. Они прочесали массив при помощи дронов и собак и обнаружили молодого человека бездыханным в снегу. Сотрудники экстренных служб выяснили, что хорват потерял равновесие и упал. Его кончину подтвердили на месте происшествия. «Альпинист был недостаточно экипирован и находился без страховки на бездорожье», — отчитался офицер полиции.

Ранее 14-летний лыжник упал со склона на глазах у отца и туристов и не выжил. Уточняется, что подросток был в горнозащитном шлеме, но тот разбился при столкновении с каменной осыпью.