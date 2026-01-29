У россиянки вырезали гигантский почечный камень

У жительницы Удмуртии удалили почечный камень размером с грецкий орех

У жительницы Удмуртии вырезали гигантский почечный камень. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

Отмечается, что до таких размеров камни в мочевыводящих путях вырастают крайне редко. Обычно их размер не превышает 0,7 миллиметра. Удаленный же у россиянки камень был больше трех сантиметров в диаметре.

Операция проводилась в больнице Глазова и заняла около часа. Пациентка уже идет на поправку.

Ранее у жителя Свердловской области удалили 60-килограммовую опухоль. Она росла в его животе на протяжении 20 лет. Мужчина замечал изменения, однако считал причиной изменений возраст.