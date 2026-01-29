«У украинцев грустное настроение. У нас хорошее». Шеф ГРУ дал первые комментарии о переговорах в Абу-Даби

Возглавляющий делегацию от России на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта в Абу-Даби Игорь Костюков дал первые комментарии. Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России отметил, что у присутствующих на встрече украинцев было грустное настроение.

При этом у представителей российской стороны, по его словам, настроение было хорошее.

Переговоры велись на русском языке

Также Костюков указал, что переговоры с украинской делегацией проходят на русском языке. Он добавил, что украинские переговорщики понимают представителей российской стороны.

Сами переговоры он охарактеризовал как конструктивные.

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

США могут не принять участие в следующей встрече

Первая встреча трехсторонней рабочей группы состоялась в ОАЭ 23-24 января. Она прошла в закрытом режиме. Стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, а также, как стало известно позже, договорились об обмене телами павших бойцов, который произошел в четверг, 29 января. В результате Москва передала Киеву тысячу тел солдат. Взамен Украина вернула России 38 тел.

Новая встреча должна состояться в это воскресенье, 1 февраля. Предварительно, она будет двусторонней, однако США оставляют за собой возможность присоединиться к участникам переговорного процесса. Новый раунд также может продлиться два дня, если это будет необходимо.

Одним из основных условий Москвы остается выход украинской армии из Донбасса

Отвечая на вопрос журналистов о возможных трудностях во время предстоящей встречи без представителей Соединенных Штатов, адмирал Костюков задался вопросом: «А когда было легко?» При этом он подчеркнул, что российская делегация всегда готова к переговорам.

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Переговоры перешли на новую стадию

С таким мнением выступил политолог Александр Асафов. При этом он подчеркнул, что пока рано говорить о территориальных уступках со стороны Украины. По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от переговорного трека США и РФ.

С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию. Но что мешает переговорам застопориться, откатиться, обрасти какими-то невыполнимыми требованиями Киева — да ничего не мешает Александр Асафов политолог

То, что переговоры в Абу-Даби отличаются по характеру от прошлогодних встреч в Стамбуле, отмечают также и в Кремле. Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в результате эти встречи зайдут в тупик. По его мнению, американские представители понимают это уже сейчас, поэтому приняли решение не участвовать в намеченной на 1 февраля встрече, чтобы заранее не связывать себя с неудачными переговорами. Причиной этого он называет позицию президента Украины Владимира Зеленского, который твердо стоит на своем и не соглашается на территориальные уступки.