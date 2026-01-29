Политолог заявил о новой стадии переговоров по Украине

Политолог Асафов: Украинские переговоры перешли на новую стадию

Переговоры по украинскому урегулированию перешли на новую стадию, но говорить о территориальных уступках Украины пока рано, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию. Но что мешает переговорам застопориться, откатиться, обрасти какими-то невыполнимыми требованиями Киева — да ничего не мешает», — сказал Асафов.

Говорить о возможности Украины пойти на уступки пока нельзя, отметил политолог. Все будет зависеть от переговорного трека США и России, пояснил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до территориального.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.