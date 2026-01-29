Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 29 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Политолог заявил о новой стадии переговоров по Украине

Политолог Асафов: Украинские переговоры перешли на новую стадию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Переговоры по украинскому урегулированию перешли на новую стадию, но говорить о территориальных уступках Украины пока рано, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию. Но что мешает переговорам застопориться, откатиться, обрасти какими-то невыполнимыми требованиями Киева — да ничего не мешает», — сказал Асафов.

Говорить о возможности Украины пойти на уступки пока нельзя, отметил политолог. Все будет зависеть от переговорного трека США и России, пояснил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до территориального.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

    Выглядящая гораздо моложе своих лет 74-летняя женщина раскрыла свой секрет

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok