Глава российской делегации рассказал о грустном настроении украинских представителей

Костюков: На переговорах в Абу-Даби у украинцев было грустное настроение

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, заявил, что у украинцев на прошедших в Абу-Даби переговорах было грустное настроение. Об этом сообщает ТАСС.

«У украинцев грустное настроение. У нас хорошее», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и европейские союзники достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Он уточнил, что теперь перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного — территориального.

23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, следующая встреча запланирована на 1 февраля.

