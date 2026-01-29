Реклама

23:14, 29 января 2026

Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

Марина Совина
Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал в ходе заседания кабмина записку с упоминанием российского лидера Владимира Путина главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

Отмечается, что в записке приводятся дополнительные подробности о разговоре с президентом России. «Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию "Путин"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с Уиткоффом Путин заявил о готовности Москвы направить в бюджет Совета мира Трампа один миллиард долларов из замороженных российских активов. Остальные средства из замороженных в США резервов «можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине».

