Уиткофф высказался о ходе переговоров по Украине

Уиткофф: Считаем, что добились значительного прогресса в переговорах по Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что стороны добились значительного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал во время заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы считаем, что добились значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю, но между сторонами происходит много позитивного», — отметил он.

Уиткофф также добавил, что работа над «Соглашением о процветании» и гарантиями безопасности почти завершена.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам президента США, ему было «очень приятно», что Путин ответил согласием на его просьбу.