14:50, 29 января 2026МирЭксклюзив

В плане ЕС по восстановлению Украины увидели фактор коррупции

«АдГ» указала на риск воровства средств ЕС на восстановление экономики Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alim Yakubov / Shutterstock / Fotodom

Средства в рамках планируемой программы послевоенного восстановления экономики Украины с значительной долей вероятности будут разворованы. С такой оценкой выступила правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») в проекте резолюции бундестага, с документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Как это уже неоднократно случалось в прошлом, Украину в конце 2025 года снова потряс коррупционный скандал, который включает в себя не только многомиллионное хищение, но и затрагивает высшее руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским», — подчеркнули в «Альтернативе».

«АдГ» прокомментировала намерение правительства ФРГ принять участие в программе послевоенного восстановления Украины ЕС стоимостью 506 миллиардов евро и указала на риск воровства средств в случае их выделения. В партии также отметили, что Берлин является вторым крупнейшим донором Киева после США. «Альтернатива» отдельно подчеркнула, что суммарный объем помощи Германии с 2022 года, включая поддержку через институты Евросоюза, уже превысил 100 миллиардов евро.

Ранее лидер «АдГ» Алиса Вайдель заявила о намерении потребовать компенсацию от Украины за военную помощь. Кроме того, политик осудила разговоры о возможном размещении немецких солдат на украинской территории в случае прекращения конфликта с Россией.

