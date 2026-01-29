Реклама

20:35, 29 января 2026Россия

В Белгородской области от удара БПЛА по территории больницы погиб мужчина

Гладков: В Белгородской области от удара БПЛА по территории ЦРБ погиб мужчина
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по территории больницы в городе Грайворон. В результате атаки погиб водитель ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона заявил, что в момент атаки погибший мужчина находился внутри машины и собирался выезжать с территории.

«К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью... Приношу самые искренние слова соболезнования его родным и близким...» — написал Гладков.

Ранее он сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Глава региона выразил искренние соболезнования родным мужчины.

