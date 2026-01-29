Реклама

00:42, 29 января 2026

В Британии обратились с громким призывом к США

UnHerd: США нужно сосредоточиться на устранении первопричин конфликта на Украине
Марина Совина
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Соединенным Штатами, которые ранее представили свое видение решения конфликта на Украине, необходимо сосредоточиться на устранении первопричин происходящего. Об этом написано в статье британского онлайн-журнала UnHerd.

«Администрация Трампа должна сосредоточиться на коренной причине конфликта. Американским переговорщикам потребуется стратегия для завершения текущего конфликта, которая перестанет ставить территорию в центр мирных переговоров», — отметили авторы материала.

В статье говорится, что, совершив такую «важную переориентацию», Вашингтон сможет продемонстрировать приближение мира.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вокруг урегулирования конфликта на Украине наблюдается очень хорошее развитие событий.

Однако до этого Трамп рассказал, что Украина может утратить еще больше территорий, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании.

