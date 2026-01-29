В Госдуме анонсировали переход на новую систему образования в 2026 году

Горячева: В 2026 году введут базовое и специализированное высшее образование

С 1 сентября 2026 года в России введут базовое и специализированное высшее образование, которое станет заменой системы «бакалавр» и «магистр». Изменение анонсировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в беседе с РИА Новости.

«Вводится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один–три года — по сути, обновленный формат магистратуры», — рассказала Горячева.

По ее словам, переход на новую систему высшего образования не стал резким, а был осуществлен после составления плана и испытания в шести университетах в качестве пилотного проекта.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что первое высшее образование в России нужно сделать бесплатным, а рост цен на обучение в вузах — остановить.