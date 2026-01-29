В Киеве отправили Зеленского на встречу с Путиным

Соскин: Зеленский должен приехать в Москву на встречу с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский должен приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. К такому выводу пришел в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Поезжай и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй — и все. Ну а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?» — поинтересовался эксперт.

По словам политолога, Зеленский мог бы приехать не один, но он находится не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия. Соскин напомнил, что в случае приезда в столицу России украинскому лидеру будет обеспечена безопасность на высшем уровне.

Ранее в Киеве также заявляли, что Владимир Зеленский может согласиться на приглашение приехать в Москву ради того, чтобы продолжить переговоры. Этот шаг способен приблизить мир. Однако у самого Зеленского, вероятнее всего, совсем нет желания ехать в Россию, особенно учитывая нерешенный на переговорах в ОАЭ вопрос о территориях.

До этого помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с главой российского государства, то может приехать в Москву.