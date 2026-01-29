В Кремле отреагировали на сообщение о продаже зарубежных активов «Лукойла» американцам

Песков: При продаже активов «Лукойла» интересы компании РФ должны быть защищены

В Кремле отреагировали на заявление о продаже зарубежных активов «Лукойла» американской инвесткомпании Carlyle, напомнив, что санкции, по причине которых потребовалось заключение сделки, незаконны и неприемлемы. Комментарий, на который ссылается ТАСС, дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», — сказал Песков.

Ранее в «Лукойле» сообщили, что в периметр сделки, заключенной в связи с санкциями против компании, не войдут ее активы в Казахстане. Там также уточнили, что соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований.

Аналитики считают достаточно высокой вероятность одобрения сделки Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), отмечая, что шансы повышает то, что речь идет об американском контрагенте. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков также предположил, что Carlyle не станет конечным владельцем активов «Лукойла» и перепродаст их.