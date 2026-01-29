Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 29 января 2026Экономика

В Кремле отреагировали на сообщение о продаже зарубежных активов «Лукойла» американцам

Песков: При продаже активов «Лукойла» интересы компании РФ должны быть защищены
Дмитрий Воронин

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В Кремле отреагировали на заявление о продаже зарубежных активов «Лукойла» американской инвесткомпании Carlyle, напомнив, что санкции, по причине которых потребовалось заключение сделки, незаконны и неприемлемы. Комментарий, на который ссылается ТАСС, дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», — сказал Песков.

Ранее в «Лукойле» сообщили, что в периметр сделки, заключенной в связи с санкциями против компании, не войдут ее активы в Казахстане. Там также уточнили, что соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований.

Аналитики считают достаточно высокой вероятность одобрения сделки Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), отмечая, что шансы повышает то, что речь идет об американском контрагенте. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков также предположил, что Carlyle не станет конечным владельцем активов «Лукойла» и перепродаст их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok