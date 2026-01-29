Реклама

В НАТО вновь испугались России

Глава военного комитета НАТО Драгоне вновь заявил о якобы российской угрозе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне вновь заявил, что Россия якобы является угрозой для стран НАТО. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.

«До сих пор близка для нас российская угроза, которая (...) определяет нашу стратегию. Мы должны продолжать сдерживание. Верно, что США объявили тревогу: они предприняли решительные шаги во имя необходимости, которая, на мой взгляд, оправдана: более справедливое распределение расходов на коллективную оборону», — отметил он.

Российские представители не раз отвергали подобные обвинения. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что заявления о якобы подготовке России нападения на Европу являются «полной чушью и прямой ложью».

Глава государства указал на то, что Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год.

